アメリカのヘグセス国防長官がシンガポールで開かれているアジア安全保障会議で演説し、「中国の歴史的な軍備増強を警戒している」としたうえで、日本を含む同盟国に防衛費の増額を求めました。一方、中国側との意思疎通は維持するとしています。アメリカヘグセス国防長官「中国の歴史的な軍備増強と、域内外における軍事活動の拡大について当然ながら警戒している」ヘグセス国防長官は30日、世界各国の国防トップらが集まるアジ