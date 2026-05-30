モスクワで会談するアルメニアのパシニャン首相（左）とロシアのプーチン大統領＝4月1日（AP＝共同）【モスクワ共同】旧ソ連構成国アルメニアで6月7日投開票される議会選まで1週間。パシニャン首相は長年対立した隣国アゼルバイジャンとの和平推進と、ロシア離れを進める。与党が過半数議席を維持できるかどうかが焦点。5月の世論調査では「国が正しい方向へ向かっている」との回答が61％で2月の47％から上昇した。ロシア寄りの