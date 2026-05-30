神奈川県小田原市では、親子で「田植え」を体験するイベントが開かれました。泥だらけの子どもたちが楽しそうに取り組んでいるのは、「田植え」です。小田原市ではきょう、親子で米づくりを体験するイベントが開かれ、54人が参加しました。「楽しかった！」「（Q.ずいぶん汚れちゃったね）全然楽しくなかった」イベントを開催したJAは「お米を育てる感動を体験してもらいたい」と話しています。