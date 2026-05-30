歌手の和田アキ子（76）が30日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。TBS「アッコとジャンボ」（火曜深夜0・56）で共演中のお笑いコンビ「レインボー」のジャンボたかお（36）についてコメントした。4月からスタートした同番組が好評だということで、毎週のように話題に挙げているが、最新回ではジャンボへの和田の“苦言”が注目された。アシ