◇MLB パドレス7-5ナショナルズ(日本時間30日、ナショナルズ・パーク)パドレス・松井裕樹投手が3回から2番手で登板し、満塁のピンチを無失点でしのぐなど回またぎで好投を披露しました。この日のパドレスの先発はルーカス・ジオリト投手。2回までに3失点し、3回にも4点目を奪われ、なおも2死満塁のピンチを招きます。これ以上の失点は許したくない場面。ここでリリーフに上がったのが松井投手でした。対峙したキーバート・ルイーズ