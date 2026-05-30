フィギュアスケートのアイスショー「ファンタジー・オン・アイス」（FaoI）の幕張公演が30日、千葉・幕張イベントホールで開幕した。女子でミラノ・コルティナ五輪銅メダルの中井亜美（TOKIOインカラミ）は、家入レオとの特別コラボレーションが実現した。アップテンポナンバー「僕たちの未来」の歌声に合わせ、白と黒の衣装で3回転ループやスパイラルなどを披露。来季以降の活躍へ願いを込めた。また、大躍進を遂げた今季のSP