◇ナ・リーグドジャース4−2フィリーズ（2026年5月29日ロサンゼルス）ドジャースのジャスティン・ロブレスキ投手（25）が29日（日本時間30日）、本拠でのフィリーズ戦に先発。7回1安打1失点の快投でチームトップの7勝目を挙げた。初回、先頭・シュワバーから始まるフィリーズ上位打線を3者連続三振と完璧な立ち上がりを見せると、6回2死まで無安打投球と快投を続けた。ノーヒットノーランへの期待が高まったが、4点リ