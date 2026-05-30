「高校野球春季近畿大会、報徳学園１０−０天理」（３０日、わかさスタジアム京都）報徳学園が天理に６回コールド勝ちし、準優勝した２０１４年以来、１２年ぶりの決勝進出を決めた。打線は初回に４番・藤本碧空内野手（３年）の適時打で先制。五回にも１点を追加すると、六回には６四死球と相手投手が崩れ、一挙８得点を挙げて勝利を収めた。先発の谷口哲聖投手（２年）は５回１／３を２安打無失点。「カーブと真っすぐでカ