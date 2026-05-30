フィギュアスケートのアイスショー「ファンタジー・オン・アイス」（FaoI）の幕張公演が30日、千葉・幕張イベントホールで開幕した。女子で世界選手権4度優勝の坂本花織さんは結婚を公表した今月13日の引退会見後初演技となった。SUPEREIGHTの安田章大＆アーティスト・家入レオの生歌唱による夢のコラボレーションが実現し、SUPEREIGHTの代表曲「凛」を披露。純白の衣装で3回転ジャンプや切れのあるステップで舞い、再出発