タレントの藤本美貴が、３０日までにＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。働き続ける理由を語った。藤本は、子育てをしながら仕事をする?ワーキングママ?。働く理由は「そもそもじっとしているのが苦手」とした上で、「自分の人生を充実させるためってのもあるんじゃないか」という。子どもが巣立った時、やりがい的にも金銭面的にも選択の幅が広がるとし、「私は基本的に自分の人生を何も諦めたくない」と語った。とはいえ、