歌舞伎俳優の市川染五郎が主演する舞台「ハムレット」（演出デヴィッド・ルヴォー）の６月１３日午後５時開演の大阪公演（ＳｋｙシアターＭＢＳ）をライブ配信することが３０日、発表された。シェークスピアの四大悲劇の一つ「ハムレット」は、人間の苦悩を深く描いた不朽の名作。葛藤、狂気、そして裏切りが複雑に絡み合う繊細な心理描写や、緊張感あふれる駆け引きは、長く演劇ファンの心をひきつけてきた。ストレートプレイ