◆ファーム・リーグ巨人―阪神（３０日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人のブライアン・マタ投手が先発し、５回５安打５四死球４失点（自責３）で降板。最速は１５８キロだった。初回はわずか７球で３者凡退スタート。３回まで１安打投球だった。しかし４―０の４回。先頭から２安打１死球で無死満塁を招くと、栄枝に押し出し四球を与えた。続く佐野には右前適時打を許し、１死満塁では代打・川崎に押し出し死球でこの回