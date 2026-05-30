元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄が、最新の衣装ショットを多数披露し、反響を呼んでいる。森は３０日までに自身のインスタグラムを更新し、「衣装たち」とつづると、白地に黒いドット柄の入ったノースリーブワンピース姿や、黒シャツに長ズボンを合わせ、腰回りにチェックシャツを巻き付けたラフなコーデなど、多彩な衣装ショットを披露した。この投稿には「香澄めっちゃ可愛い過ぎてヤバい」「めちゃくちゃ超絶