小豆警察署 小豆警察署によりますと、30日午前10時20分ごろ、香川県土庄町甲の岸壁で、運搬船の係留作業をしていた男性（81）が誤って海に転落しました。 一緒に作業をしていた息子と、転落の音に気付いた近くの人が男性を引き揚げ、消防へ通報しました。男性はドクターヘリで三木町の病院に搬送されましたが、意識がなかったいうことです。 警察によりますと、男性と息子は、台風の接近に備えて所有する家畜運搬