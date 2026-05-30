30日、酒気帯び運転の疑いで逮捕されたのは、佐賀少年鑑別所の職員、杉尾真紀子容疑者(57)です。警察によりますと杉尾容疑者は29日午前6時50分ごろ、JR新鳥栖駅近くの市道で、酒を飲んで軽乗用車を運転した疑いです。そのおよそ5時間後の29日正午ごろ、「杉尾容疑者に飲酒運転の疑いがあります」と佐賀南警察署に通報があり、警察が杉尾容疑者を訪ねたところ、酒の臭いがしたため、検査を実施したということです。その際、杉尾容疑