タレントの勝俣州和が３０日、大阪市内で映画「お終活３幸春！人生メモリーズ」（香月秀之監督）公開記念舞台あいさつに登場した。高畑淳子と橋爪功が熟年夫婦を演じる人気シリーズ第３弾。今作は娘（剛力彩芽）が結婚を決意することから、騒動に発展する。タクシー運転手として本作に出演している勝俣は、お客さんとして認知症を患う母親を演じる三田佳子を乗せた時を「２人きりのシーン、ほぼアドリブなんです」と打ち明