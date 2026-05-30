２９日、ノルウェーの首都オスロで外国人記者の質問に答えるストーレ首相。（オスロ＝新華社配信／陳雅琴）【新華社オスロ5月30日】ノルウェーのストーレ首相は29日、首都オスロで開いた外国メディアとの会見で新華社の質問に対し、中国との交流・協力を維持し、人工知能（AI）など世界的課題で中国との意思疎通を強化していくことに期待を示した。ストーレ氏は次のように述べた。中国は建設的な方法で国際問題に関わっており