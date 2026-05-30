◇交流戦ＤｅＮＡ―西武（2026年5月30日ベルーナＤ）プロ初先発となったDeNA・武田陸玖投手（20）は2失点で2回で降板となった。初回に1点を失うと、2回は2死満塁で昨季までの同僚・桑原に押し出し四球を与えた。だが、怖いネビンは切れのあるスライダーで空振り三振。この回は最少失点で切り抜けた。4四球の制球難もあり、球数は73球になったことあり、武田のプロ初先発はホロ苦い早期降板となった。山形中央高か