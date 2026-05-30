自民党元幹事長でジャーナリストの石原伸晃氏（69）、元女優・里紗夫妻が30日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）にゲスト出演。父で元東京都知事の石原慎太郎さん（享年89）について語った。「品川庄司」庄司智春から「最初、慎太郎さんとはどこで会ったんですか？」と話題を振られた里紗さん。「主人の実家に“ご飯食べにおいで”って言われた」と振り返った。「“仕事何やってるの？”って“一応俳