TBSの日比麻音子アナウンサー（32）が30日までに自身のインスタグラムを更新。近況を報告した。「最近のひび。お仕事の日と、そうじゃない日と、時々ビールと」つづり、仕事仲間との写真やプライベートの写真を複数投稿。日比アナは大のお酒好きとして知られており、お寿司と一緒にビールを楽しむ姿や眼鏡姿で大きなジョッキを手にする姿も公開した。この投稿に「飲む姿がかわいい」「やっぱりビールジョッキがお似合いで