歌手の和田アキ子（76）が30日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。30年ぶりに出演した競馬番組を振り返った。和田は24日放送のフジテレビ系「みんなのKEIBA」にゲスト出演。フジテレビ系の競馬番組に出演したのは1996年11月以来、約30年ぶりで、番組内では予想も的中させた。東京競馬場では24日、「第87回オークス」が行われ、今村聖奈騎乗