韓国の５人組人気女性グループ・ＲｅｄＶｅｌｖｅｔ（レッドベルベット）のジョイが２８日、自身のインスタグラムを更新し、日本の都心でのんびりと過ごす姿を公開した。ジョイはショートボブにサングラスを合わせ、ブラックのカーディガン、ヒョウ柄のクロップトップ、スリムフィットのデニムパンツを組み合わせたスタイリングを披露。ジョイの洗練されたセンスと引き締まったウエストラインに注目が集まった。投稿にファ