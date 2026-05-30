漫才コンビ「オール阪神・巨人」オール巨人（74）が30日放送のABCテレビ「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」（土曜午前9時30分＝関西ローカル）に出演。元巨人の阿部慎之助氏（47）が暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕（後に釈放）され、監督を辞任したことについて言及した。オール巨人は「娘さんの気持ちを考えると、辞任撤回して…巨人軍が。セ・パ交流戦やってますが、セ・パ交流戦だけは、ちょっと指揮官をやめましょう、と