ロックバンドBase Ball Bearのドラム堀之内大介（41）が30日、インスタグラムを更新。第2子の誕生を報告した。堀之内は「先日、第二子となる男の子が産まれました更に更に、公私共に明るく楽しく元気に頑張っていきたいと思います」と発表し、第2子の写真を添えた。この投稿にフォロワーからは「赤ちゃんが健やかに成長されますように」「パパ之内さん！おめでとうございます」と祝福の声があがっている他、木村カエラ（41）も「