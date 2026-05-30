イタリアの高級車ブランド「マセラティ」に乗った!?元・モーニング娘。の10代目リーダーで歌手、俳優の生田衣梨奈さんが2026年5月5日、自身のInstagramを更新。高級イタリア車との2ショット写真を公開し、注目を集めました。「免許取れました」「マニュアル車も運転できる免許にしました！！！」という近況報告とともアップされた写真は2枚。【画像】これが元モー娘。「生田衣梨奈」と2ショットの「イタリア製高級車」です！ 画