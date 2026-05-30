フロントガラスの「謎の▲」何のため？クルマのフロントガラスの隅に、小さな「▲」のマークが配置されていることがあります。意識しなければ視界に入らないほど目立たない印ですが、実はこのマークにはドライバーの安全運転をサポートする役割があります。【拡大画像】「超すごい！」 これがフロントガラスの「▲マーク」です！どのような役割なのでしょうか。この三角形のマークは、2008年に発売されたホンダ「フリード