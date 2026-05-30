＜〜全英への道〜ミズノオープン3日目◇30日◇JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部（岡山県）◇7480ヤード・パー72＞国内男子ツアーの第3ラウンドが終了した。5バーディ・ボギーなしの「67」で回ったショーン・ノリス（南アフリカ）がトータル17アンダーで単独首位に浮上。2025年「ハナ銀行 インビテーショナル」に続く通算9勝目に王手をかけた。【写真】小平智も絶賛！ タイトリストGTS3がかっこいい首位から出た小平智は3バーディ・2ボギ