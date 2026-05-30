9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急の高松アロハ（※高＝はしごだか）と柏木悠（ハル）が30日、都内で行われた2人のコンセプト写真集『BULLET TRAIN ALOHA&HARU CONCEPT PHOTOBOOK アイハヨルノイロ』（主婦と生活社）の発売記念イベントに登場。“風邪”をひいたあのメンバーにメッセージを送った。【写真】背中を合わせて…クールな表情尾見せる超特急・柏木悠＆高松アロハ11月の東京ドーム公演に向け