ヤンキースがパドレスの無双守護神、メイソン・ミラー投手（２７）獲得を画策しているという。米メディア「ジョムボーイ・メディア」のポッドキャスト番組「ベースボール・トゥデイ」で司会を務めるクリス・ローズ氏が「私の予想では、メイソン・ミラーは２年連続でトレードされるでしょう。彼は全米を回り、ニューヨーク・ヤンキースのブルペンを強化する大きな取引を試みるでしょう」と語った。ミラーは昨年７月にアスレチッ