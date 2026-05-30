テレビ朝日の三谷紬アナウンサー（32）が2026年5月24日、自身のインスタグラムを更新。ワンピースのコーデを披露した。「袖のふわふわが素敵でした」三谷さんは、「可愛らしくてスタイルが盛れるワンピース」といい、ポニーテールでグレーのシアーワンピを着こなす姿や笑顔で振り返る様子を投稿。「袖のふわふわが素敵でした」とつづっていた。また、「今日のコーデ」を意味する「#ootd」、「今夜のコーディネート」を意味する「#o