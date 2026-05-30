タレントあのが降板を訴えていたテレビ朝日系冠番組「あのちゃんねる」は6月15日放送回で終了することになった。そう5月28日に正式決定したテレ朝は「あのさんの事務所と話し合いをしております」としていたが、あのと番組スタッフとの溝は埋まらなかったようだ。【写真】「あのちゃんねる」騒動でテレ朝社長謝罪は方便？ “便利な捨て駒”あのへの処遇が明らかにあのが「嫌いな芸能人」を聞かれ、鈴木紗理奈（48）の名前を挙