【城下尊之芸能界ぶっちゃけトーク】ロス疑惑の反省…「オールドメディアはリベラルに甘い」が間違いなワケプロ野球巨人の阿部慎之助前監督（47）が高校3年生の長女（18）に暴行したとして警察に現行犯逮捕された事件は、現代社会の状況をあらわしているなぁと考えさせられた。釈放された阿部前監督はその日の午前中に記者会見し、涙ながらに謝罪、監督の辞任も発表している。どんなケースでも暴力はダメということは阿部氏