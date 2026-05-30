大阪・西成に本拠を構える老舗博徒組織・酒梅組が暴対法上の「指定暴力団」から外れることが明らかになり、業界から溜め息が出ている。【写真】弘道会傘下・現役ヤクザがスーパーで購入した肉を…経営するしゃぶしゃぶ店で偽装提供のセコイ手口酒梅組は明治時代末期から賭博をシノギとして約2000人を擁した老舗組織。「暴対法」が施行されて以降も「常盆（常設の賭場）を維持する唯一の博徒組織」として、ヤクザ業界ではその名