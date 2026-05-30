◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ロッテ―阪神（３０日・ＺＯＺＯマリン）スポーツ報知評論家の金村義明氏がＭＢＳ「ベースボールパーク」で解説を務め、阪神のドラフト１位・立石正広の連続した飛球に苦笑いを浮かべた。「６番・三塁」で先発した立石は２回１死から唐川のカットボールを豪快に打ち上げた。ロッテの左翼・井上がフェンス際まで背走したが、ＺＯＺＯマリン特有の風に押し戻され、再び前に出て左飛に。金村氏