◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス―中日（３０日・京セラドーム大阪）中日の石川昂弥内野手が、３号ソロを放った。０―２の２回２死。オリックス・田嶋の低め直球を捉えて、左翼席上段にたたき込んだ。７年目で飛び出したオリックス戦初アーチで、反撃ののろしを挙げ、「うまく反応できました。早い回で、１点返せてよかったです。次の打席も、頑張ります」と声を弾ませた。先発・大野雄大投手は、初回に紅林の