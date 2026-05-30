FIFAワールドカップ2026北中米大会（6月11日開幕）に臨むサッカー日本代表は28日、千葉県千葉市内の高円宮記念JFA夢フィールドで合宿3日目を行い16人でのミニゲームなどで汗を流し、調整した。 合宿に新たに合流したキャプテンのMF遠藤航（33＝リヴァプール）がインタビューに応じ「ここがスタートラインだと個人的には思っている」と話した。 【サッカーW杯】FIFAワ}