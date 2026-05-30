８０歳のアクション俳優・倉田保昭が３０日、東京・新宿武蔵野館で舞台あいさつした。「新宿東口映画祭２０２６」のイベントのひとつとして登壇した。シワひとつない、おしゃれな白のスーツ姿で登壇した倉田。日々、鍛えているだけに背筋もピンとして超人的若さ。アクション俳優歴は今年６０周年。「６０年もやっていれば大根（役者）も大根じゃなくなる。続けることが一番大事」ときっぱり。この日は香港アクション界の大御