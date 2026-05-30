◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク―広島（３０日・みずほＰａｙＰａｙ）広島が、４番・坂倉将吾捕手のバットで勝ち越しに成功した。同点に追いつかれた直後の３回、２死から菊池が右前打で出塁すると、坂倉が右翼フェンス直撃の適時二塁打。菊池は一塁から激走で、最後はヘッドスライディングでホームを踏んだ。直近３戦は１０打数無安打と快音が止まっていた坂倉は初回にも先制打を放ち、２打席連続タイムリ