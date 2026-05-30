◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武―ＤｅＮＡ（３０日・ベルーナドーム）西武がタイラー・ネビン内野手の一打で先制した。初回裏、１死一、二塁で相手先発・武田の１４５キロ直球をはじき返し、先制の左前適時打を放った。「追い込まれていましたが、なんとか間を抜けてくれた」と胸を張った。チームは現在引き分けを挟んで５連勝中。前日２９日の試合に勝利し、交流戦も開幕から引き分けを挟んで球団新記録となる３連