自民党元幹事長でジャーナリストの石原伸晃氏（69）、里紗夫妻が30日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜前11・00）にゲスト出演。父で元東京都知事の石原慎太郎さん（享年89）について語った。「私の運動会とか学級参観は1回だけ来ました」と語りだした伸晃氏。「他の兄弟はゼロ」だったと明かした。「品川庄司」庄司智春が「忙しいですもんね」とつぶやくと「忙しいんじゃないんです」と否定し「つまんないか