◇プロ野球セ・パ交流戦 日本ハム-巨人(30日、エスコンフィールドHOKKAIDO)巨人の浦田俊輔選手が足でチームを引っ張っています。この日「2番・セカンド」でスタメン出場の浦田選手は初回、ヒットで出塁すると、続く打者の初球でいきなりスタート。日本ハムの捕手・梅林優貴選手も2塁へストライク送球しますが、浦田選手の足が勝り盗塁成功となります。このあと、松本剛選手のタイムリーで先制のホームを踏んだ浦田選手は3回、相手