米軍普天間飛行場の返還条件の一つである交通渋滞回避策を巡り、移設先の沖縄県名護市辺野古を含むキャンプ・シュワブ方面への高速道路接続に向け、政府が周辺の交通量調査に着手していることが30日、政府関係者への取材で分かった。