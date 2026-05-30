栃木県上三川町で起きた強盗殺人事件で、警察は新たにリクルーター役とされる高校生の18歳の男を逮捕しました。【映像】割れたガラス（事件現場の様子）強盗などをすると知りながら、実行役の手配などをした職業安定法違反の疑いがもたれています。この事件での逮捕者は7人目です。警察は、海外に逃走中で事件の主導的立場だったとみられる48歳の男の行方を追っています。（ANNニュース）