5月30日、京都ハンナリーズは、岸本隆一と2026－27シーズンから2027－28シーズンまでの2年間の複数年契約を締結したことを発表した。なお、前日の29日には、14シーズンにわたって在籍した琉球ゴールデンキングスからの退団が発表されていた。 沖縄県出身で現在36歳の岸本は、176センチ75キロのポイントガード兼シューティングガード。大東文化大学から2012&#