BOYNEXTDOORによる冠番組『BOYNEXTDOOR トモダチベース』（日本テレビ系）の、6月13日に放送される第7話に超特急のリョウガ、ユーキ、アロハがゲスト出演する。 （関連：【画像あり】超特急のリョウガ、ユーキ、アロハがゲスト出演する『BOYNEXTDOOR トモダチベース』第7話場面カット） スタジオでは、超特急のアロハが持ってきたご褒美スイーツをかけて、世の中にある様々な“High&Low”