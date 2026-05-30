BELEXは、スマートフォン（スマホ）向け保護フィルムの新サービス「ハイプロフィルム」の専用情報サイトを公開した。サービスは1種類の共通フィルムから購入時にカットするオンデマンド方式を採用。専用カットマシンを使い、その場で機種に合わせて切り出すことで、6万機種以上のスマホに対応する。従来のような「機種別在庫を大量に抱える必要」がなくなり、店舗運営や流通の常識を大きく変える可能性を秘めている。●調達リス