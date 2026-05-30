2026年5月27日、中国メディアの上游新聞は、山東省の民間企業が地元の農業農村局に対し、ドローンで「早く金を返せ」と督促した動画が注目を集めていると報じた。動画には、空中に飛び上がったドローンに取り付けられた赤い横断幕に「商河県農業局へ 3年経った、早く金を返せ！」と書かれていた。公開された落札通知書によると、関係企業の山東軍神炭化水素生物科技有限公司（以下「軍神公司」）は、23年5月に商河県政府による小麦