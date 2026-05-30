様々な臓器や組織に変化できるｉＰＳ細胞に関する国別論文数は、２０２４年までの１０年間で、日本が米国、中国に次ぐ第３位であることが、読売新聞が入手したデータでわかった。日本では今秋にもｉＰＳ細胞から作ったパーキンソン病治療用製品が初めて実用化する見通しで、世界の研究を先導してきたが、近年の論文数で見ると米中との差が広がり、日本の研究力が伸び悩んでいることが明らかになった。特定分野で見た国別論文数