読売新聞が行ったｉＰＳ細胞の論文数に関するデータ分析で、山中伸弥・京都大教授による初作製の報告から２０年を迎える年に、日本の研究力が伸び悩む現状が明らかになった。国際共同研究が少ないなどの弱点も浮かび上がっている。ｉＰＳ細胞から作ったパーキンソン病の再生医療製品による治療は今秋にも始まる見通しで、製品の実用化は世界初となる。心臓病治療用の製品も実用化が目前で、目の病気や脊髄損傷、糖尿病の治療で