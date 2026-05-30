大学の学生食堂などが提供する「１００円朝食」に行列ができている。朝食を抜く学生の生活習慣改善が主な目的だったが、物価高に苦しむ学生が並んでいる。食材費の高騰で継続が危ぶまれる中、就職先として学生にアピールしたい地元企業を巻き込み、費用を捻出している大学もある。（橋爪悦子）毎日売り切れ武蔵野大学（東京）は、経済的に困窮する学生がいることなどを受け、今年４月から都内２か所のキャンパスで、１００円朝